Марфа Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиОколо 1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Васса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Кузьма Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Евдокимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1831 ст.