Марфа Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Александрова

Марфа Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

Около 1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Васса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Кузьма Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Около 1831 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close