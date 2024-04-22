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Степан Кузьмин

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

22.04.1846 ст.

Дата смерти

22.06.1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1846 ст.

Отец: Кузьма Алексеев

Мать: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
23.04.1846 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был священник Николай Прохоров с своим причтом Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
22.06.1846 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Похороны
24.06.1846 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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