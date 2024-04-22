Степан Кузьмин
Место рождения
Дата рождения22.04.1846 ст.
Дата смерти22.06.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1846 ст.
Отец: Кузьма Алексеев
Мать: Неонила Иванова
Крещение
23.04.1846 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был священник Николай Прохоров с своим причтом Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1846 ст.
Похороны
24.06.1846 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя