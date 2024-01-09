Неонила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1841 ст.

Дочь: Пелагея Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Абрам (Авраам) Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Сын: Матвей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1846 ст.

Сын: Степан Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Сергей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Алексеев

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
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