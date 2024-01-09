Неонила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1841 ст.
Дочь: Пелагея Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.
Сын: Матвей Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
22.04.1846 ст.
Сын: Степан Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Сергей Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Алексеев
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно