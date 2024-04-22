Матвей Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Кузьмин

Матвей Кузьмин

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

04.08.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1844 ст.

Отец: Кузьма Алексеев

Мать: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
06.08.1844 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был г-на Барона Черкасова дворовый человек Яков Семенов Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.

Дочь: Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.

Сын: Федор Матвеев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1880 ст.

Сын: Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.

Сын: Семен Матвеев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Дочь: Васса Матвеева

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close