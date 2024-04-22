Матвей Кузьмин
Место рождения
Дата рождения04.08.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1844 ст.
Отец: Кузьма Алексеев
Мать: Неонила Иванова
Крещение
06.08.1844 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был г-на Барона Черкасова дворовый человек Яков Семенов Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.
Дочь: Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.
Сын: Федор Матвеев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1880 ст.
Сын: Дмитрий Матвеев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.
Сын: Семен Матвеев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Дочь: Васса Матвеева
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно