Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения09.04.1878 ст.
Дата смерти08.12.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1878 ст.
Отец: Матвей Кузьмин
Мать: Федосья Иванова
Крещение
10.04.1878 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Терентий Никандров и города Рузы мещанка Екатерина Гаврилова Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с исправляющим должность псаломщика... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1878 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
10.12.1878 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя