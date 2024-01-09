Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Кузьмин

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.

Сын: Федор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Кузьмин

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Кузьмин

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1880 ст.

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Кузьмин

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.

Сын: Семен Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Кузьмин

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Дочь: Васса Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Кузьмин

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Кузьмин

Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
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