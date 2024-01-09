Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.
Сын: Федор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
09.05.1880 ст.
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.
Сын: Семен Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Дочь: Васса Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Кузьмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно