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Ирина Матвеева

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

14.04.1872 ст.

Дата смерти

23.06.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1872 ст.

Отец: Матвей Кузьмин

Мать: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
15.04.1872 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
23.06.1872 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от колотья
Похороны
25.06.1872 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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