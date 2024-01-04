Ирина Матвеева
Место рождения
Дата рождения14.04.1872 ст.
Дата смерти23.06.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1872 ст.
Отец: Матвей Кузьмин
Мать: Федосья Иванова
Крещение
15.04.1872 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1872 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
25.06.1872 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя