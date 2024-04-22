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Федор Матвеев

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

13.02.1875 ст.

Дата смерти

09.11.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875 ст.

Отец: Матвей Кузьмин

Мать: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
14.02.1875 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Андриан Исаев и города Рузы мещанка-вдова Екатерина Гаврилова Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с псаломщиком Феодором Орловым
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
09.11.1876 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от немоги
Похороны
11.11.1876 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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