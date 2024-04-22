Федор Матвеев
Место рождения
Дата рождения13.02.1875 ст.
Дата смерти09.11.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875 ст.
Отец: Матвей Кузьмин
Мать: Федосья Иванова
Крещение
14.02.1875 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Андриан Исаев и города Рузы мещанка-вдова Екатерина Гаврилова Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с псаломщиком Феодором Орловым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1876 ст.
Причина смерти: от немоги
Похороны
11.11.1876 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя