Семен Матвеев
Место рождения
Дата рождения09.04.1882 ст.
Дата смерти16.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1882 ст.
Отец: Матвей Кузьмин
Мать: Федосья Иванова
Крещение
10.04.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Иван Осипов и крестьянская девица Дарья Стефанова Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с дьяконом Алексеем Виноградовым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1885 ст.
Похороны
18.04.1885 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя