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Семен Матвеев

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

09.04.1882 ст.

Дата смерти

16.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1882 ст.

Отец: Матвей Кузьмин

Мать: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
10.04.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Иван Осипов и крестьянская девица Дарья Стефанова Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с дьяконом Алексеем Виноградовым
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
16.04.1885 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Похороны
18.04.1885 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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