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Дмитрий Матвеев

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

09.05.1880 ст.

Дата смерти

25.07.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1880 ст.

Отец: Матвей Кузьмин

Мать: Федосья Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
10.05.1880 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Захряпиной крестьянин Федор Иванов и деревни Толбузиной крестьянка Анна Яковлева Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с исправляющим должность псаломщи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
25.07.1880 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от колотья
Похороны
27.07.1880 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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