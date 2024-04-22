Пелагея Кузьмина
Место рождения
Дата рождения04.05.1841 ст.
Дата смерти01.07.1841 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1841 ст.
Отец: Кузьма Алексеев
Мать: Неонила Иванова
Крещение
04.05.1841 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Михаил Прохоров и Илариона Сидорова дочь девица Александра Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1841 ст.
Похороны
03.07.1841 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя