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Пелагея Кузьмина

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

04.05.1841 ст.

Дата смерти

01.07.1841 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1841 ст.

Отец: Кузьма Алексеев

Мать: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
04.05.1841 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Михаил Прохоров и Илариона Сидорова дочь девица Александра Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
01.07.1841 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Похороны
03.07.1841 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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