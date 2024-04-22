Абрам (Авраам) Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрам (Авраам) Кузьмин

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

13.05.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Кузьма Алексеев

Мать: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
13.05.1844 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Похороны
15.05.1844 ст.
Приходское кладбище с. Лужков, Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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