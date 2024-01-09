Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Федот Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Филипп Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Тарас Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Вукол Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1780 ст.

Сын: Никифор Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №4 Того ж уезда (Рузского), ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Евдокима Трофимова родился сын Никифор 8го числа.
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Алексей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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