Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Федот Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Филипп Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Тарас Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Вукол Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
08.03.1780 ст.
Сын: Никифор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Запись №4 Того ж уезда (Рузского), ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Евдокима Трофимова родился сын Никифор 8го числа.
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Алексей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно