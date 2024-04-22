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Никифор Евдокимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.03.1780 ст.

Дата смерти

18.09.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

1780 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
1816 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1780 ст.

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №4 Того ж уезда (Рузского), ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Евдокима Трофимова родился сын Никифор 8го числа.
Крещение
08.03.1780 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того ж числа Восприемником был того ж уезда и той же вотчины и той же деревни крестьянин Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Мавра Никифорова

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Дарья Никифорова

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Илья Никифоров

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Фекла Никифорова

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Осип Никифоров

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1817 ст.

Сын: Родион Никифоров

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №17 2 апреля, Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Родион.
Рождение ребёнка
21.01.1820 ст.

Сын: Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №10 21 (января). Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Григорий.
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №15 1 апреля. Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родилась дочь Ирина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Кондратова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
18.09.1830 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
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