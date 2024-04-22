Никифор Евдокимов
Место рождения
Дата рождения08.03.1780 ст.
Дата смерти18.09.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
08.03.1780 ст.
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: Анна Иванова
Запись №4 Того ж уезда (Рузского), ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Евдокима Трофимова родился сын Никифор 8го числа.
Крещение
08.03.1780 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того ж числа Восприемником был того ж уезда и той же вотчины и той же деревни крестьянин Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Мавра Никифорова
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Илья Никифоров
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Фекла Никифорова
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Осип Никифоров
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
02.04.1817 ст.
Сын: Родион Никифоров
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Запись №17 2 апреля, Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Родион.
Рождение ребёнка
21.01.1820 ст.
Сын: Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Запись №10 21 (января). Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Григорий.
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Запись №15 1 апреля. Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родилась дочь Ирина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Кондратова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1830 ст.
Причина смерти: от чахотки