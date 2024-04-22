Григорий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Никифоров

Григорий Никифоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.01.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1820 ст.

Отец: Никифор Евдокимов

Мать: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №10 21 (января). Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Григорий.
Крещение
23.01.1820 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал приходский священник. Крещен 23-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Епафродит Кондратов. Оное крещение исправлял священник Иоанн Алексиев с причтом.
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №29 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Григорий Никифоров и законная жена его Евдокия Федорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.

Дочь: Домника (Домна) Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close