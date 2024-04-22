Григорий Никифоров
Место рождения
Дата рождения21.01.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1820 ст.
Отец: Никифор Евдокимов
Мать: Домна Кондратова
Запись №10 21 (января). Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Григорий.
Крещение
23.01.1820 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал приходский священник. Крещен 23-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Епафродит Кондратов. Оное крещение исправлял священник Иоанн Алексиев с причтом.
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Запись №29 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Григорий Никифоров и законная жена его Евдокия Федорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.
Дочь: Домника (Домна) Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно