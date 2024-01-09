Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

31.05.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №29 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Григорий Никифоров и законная жена его Евдокия Федорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.

Дочь: Домника (Домна) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
31.05.1895 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Похороны
02.06.1895 ст.
Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
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