Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смерти31.05.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Запись №29 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Григорий Никифоров и законная жена его Евдокия Федорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.
Дочь: Домника (Домна) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1895 ст.
Похороны
02.06.1895 ст.
Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд