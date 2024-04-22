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Домника (Домна) Григорьева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.01.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847 ст.

Отец: Григорий Никифоров

Мать: Евдокия Федорова

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
02.01.1847 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Михаил Афанасьев и крестьянина Ивана Петрова жена Ирина Никифорова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
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