Домника (Домна) Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.01.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847 ст.
Отец: Григорий Никифоров
Мать: Евдокия Федорова
Крещение
02.01.1847 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Михаил Афанасьев и крестьянина Ивана Петрова жена Ирина Никифорова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно