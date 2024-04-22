Домна Кондратова
Место рождения
Дата рождения03.01.1780 ст.
Дата смерти03.02.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1780 ст.
Отец: Кондратий Иванов
Мать: Матрена Васильева
Запись №2 Того ж уезда (Рузского) ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Кондратия Иванова родилась дочь Домна 3-го числа
Крещение
04.03.1780
Крещения святого сподоблена того ж месяца 4-го числа Восприемница была того ж уезда и той же вотчины и той же деревни крестьянина Ивана Гаврилова жена Устиния Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Наталья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Мавра Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Илья Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Осип Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Рождение ребёнка
02.04.1817 ст.
Сын: Родион Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Запись №17 2 апреля, Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Родион.
Рождение ребёнка
21.01.1820 ст.
Сын: Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Запись №10 21 (января). Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Григорий.
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Евдокимов
Запись №15 1 апреля. Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родилась дочь Ирина.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Евдокимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1849 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
06.02.1849 ст.