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Домна Кондратова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.01.1780 ст.

Дата смерти

03.02.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Муж

1780 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
1816 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1780 ст.

Отец: Кондратий Иванов

Мать: Матрена Васильева

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Того ж уезда (Рузского) ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Кондратия Иванова родилась дочь Домна 3-го числа
Крещение
04.03.1780
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещения святого сподоблена того ж месяца 4-го числа Восприемница была того ж уезда и той же вотчины и той же деревни крестьянина Ивана Гаврилова жена Устиния Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Наталья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Мавра Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Дарья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Илья Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Осип Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1817 ст.

Сын: Родион Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №17 2 апреля, Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Родион.
Рождение ребёнка
21.01.1820 ст.

Сын: Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №10 21 (января). Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Григорий.
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №15 1 апреля. Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родилась дочь Ирина.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
03.02.1849 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
06.02.1849 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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