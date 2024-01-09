Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1780 ст.

Дочь: Домна Кондратова

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Того ж уезда (Рузского) ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Кондратия Иванова родилась дочь Домна 3-го числа
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Епафродит Кондратов

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Домна Кондратова

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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