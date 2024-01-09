Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
03.01.1780 ст.
Дочь: Домна Кондратова
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Запись №2 Того ж уезда (Рузского) ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Кондратия Иванова родилась дочь Домна 3-го числа
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Епафродит Кондратов
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Домна Кондратова
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно