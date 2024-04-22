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Епафродит Кондратов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Кондратий Иванов

Мать: Матрена Васильева

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
09.11.1799 ст.

Жена: Анна

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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