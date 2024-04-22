Кондратий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747 ст.
Дата смерти21.03.1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1780 ст.
Дочь: Домна Кондратова
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Запись №2 Того ж уезда (Рузского) ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Кондратия Иванова родилась дочь Домна 3-го числа
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Епафродит Кондратов
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Домна Кондратова
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.03.1811 ст.
Похороны
22.03.1811 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд