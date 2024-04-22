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Кондратий Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1747 ст.

Дата смерти

21.03.1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1780 ст.

Дочь: Домна Кондратова

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Того ж уезда (Рузского) ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Кондратия Иванова родилась дочь Домна 3-го числа
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Епафродит Кондратов

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Домна Кондратова

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильева

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
21.03.1811 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Похороны
22.03.1811 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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