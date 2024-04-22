Родион Никифоров
Место рождения
Дата рождения02.04.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1817 ст.
Отец: Никифор Евдокимов
Мать: Домна Кондратова
Запись №17 2 апреля, Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Родион.
Крещение
04.04.1817 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещен 4-го дня. Восприемником был крестьянин Епафродит Кондратиев. Крещение исправляли священник Иоанн Алексиев, дьячек Василий Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно