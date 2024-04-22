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Родион Никифоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.04.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1817 ст.

Отец: Никифор Евдокимов

Мать: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №17 2 апреля, Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Родион.
Крещение
04.04.1817 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещен 4-го дня. Восприемником был крестьянин Епафродит Кондратиев. Крещение исправляли священник Иоанн Алексиев, дьячек Василий Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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