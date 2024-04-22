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Ирина Никифорова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.04.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1822 ст.

Отец: Никифор Евдокимов

Мать: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №15 1 апреля. Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родилась дочь Ирина.
Крещение
02.04.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексеев Святого крещения сподоблена 2-го дня Восприемницею была той же деревни крестьянская жена Васса Тарасова Оное крещение исправлял священник Иоанн Алексеев с причтом
Смерть
Неизвестно
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