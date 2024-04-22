Ирина Никифорова
Место рождения
Дата рождения01.04.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1822 ст.
Отец: Никифор Евдокимов
Мать: Домна Кондратова
Запись №15 1 апреля. Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родилась дочь Ирина.
Крещение
02.04.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексеев Святого крещения сподоблена 2-го дня Восприемницею была той же деревни крестьянская жена Васса Тарасова Оное крещение исправлял священник Иоанн Алексеев с причтом
Смерть
Неизвестно