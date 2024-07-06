Николай Никифоров
Место рождения
Дата рождения24.11.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.11.1810 ст.
Отец: Никифор Евдокимов
Мать: Домна Кондратова
Запись №50 Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Николай.
Крещение
27.11.1810 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святаго сподоблен 27 дня. Восприемником был крестьянский сын Иаков Кондратиев. Восприемницею была крестьянина Агапа С(т)епанова жена его Ирина Михайлова. ... Показать все
Смерть
Неизвестно