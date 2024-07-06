Николай Никифоров 24.11.1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Николай Никифоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.11.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1810 ст.

Отец: Никифор Евдокимов

Мать: Домна Кондратова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №50 Деревни Палашкина у крестьянина Никифора Евдокимова родился сын Николай.
Крещение
27.11.1810 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святаго сподоблен 27 дня. Восприемником был крестьянский сын Иаков Кондратиев. Восприемницею была крестьянина Агапа С(т)епанова жена его Ирина Михайлова. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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