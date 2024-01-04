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Тарас Евдокимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

Около 14.11.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1810 г.р.
1813 г.р.
1817 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.11.1798 ст.

Жена: Евдокия Никеева (Никонова)

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Васса Тарасова

Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Ирина Тарасова

Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Иван Тарасов

Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Дмитрий Тарасов

Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1813 ст.

Сын: Платон Тарасов

Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1817 ст.

Сын: Егор Тарасов

Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Около 14.11.1826 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
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