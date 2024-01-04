Тарас Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиОколо 14.11.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
10.11.1798 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Васса Тарасова
Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Ирина Тарасова
Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Иван Тарасов
Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Дмитрий Тарасов
Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)
Рождение ребёнка
11.11.1813 ст.
Сын: Платон Тарасов
Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)
Рождение ребёнка
02.01.1817 ст.
Сын: Егор Тарасов
Мать ребёнка: Евдокия Никеева (Никонова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 14.11.1826 ст.
Причина смерти: от простуды