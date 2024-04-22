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Иван Тарасов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

15.02.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Тарас Евдокимов

Мать: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
27.10.1822 ст.

Жена: Наталья Сергеева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 27 октября. Женился той же округи, Экономической Спаской волости, деревни Палашкина крестьянина Тараса Евдокимова сын Иван. Первым браком. Понял за себя в жену той же округи и волости, дер... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Осип (Иосиф) Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1830 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1831 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.09.1833 ст.

Сын: Кондратий Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №34 Одиннадцатого дня Экономической Спаской волости деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Кодрат.
Рождение ребёнка
15.02.1837 ст.

Сын: Тарас Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Пятнадцатого дня (февраля) той же вотчины, деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Тарас.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1844 ст.

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
15.02.1872 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
17.02.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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