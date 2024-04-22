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Евдокия Никеева (Никонова)

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

08.01.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1810 г.р.
1813 г.р.
1817 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
10.11.1798 ст.

Муж: Тарас Евдокимов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Васса Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Ирина Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Иван Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Дмитрий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1813 ст.

Сын: Платон Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №51 Деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Платон
Рождение ребёнка
02.01.1817 ст.

Сын: Егор Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Евдокимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Георгий
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
08.01.1838 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
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