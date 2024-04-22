Евдокия Никеева (Никонова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смерти08.01.1838 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Бракосочетание
10.11.1798 ст.
Муж: Тарас Евдокимов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Васса Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Ирина Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Иван Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Дмитрий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Евдокимов
Рождение ребёнка
11.11.1813 ст.
Сын: Платон Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Евдокимов
Запись №51 Деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Платон
Рождение ребёнка
02.01.1817 ст.
Сын: Егор Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Евдокимов
Запись №2 Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Георгий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1838 ст.