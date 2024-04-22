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Платон Тарасов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.11.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1813 ст.

Отец: Тарас Евдокимов

Мать: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №51 Деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Платон
Крещение
13.11.1813 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 13 дня Восприемником был той же деревни крестьянин Иван Николаев. Восприемницею была крестьянина Агафона Степанова жена его Евдокия Кон... Показать все
Бракосочетание
11.01.1832 ст.

Жена: Ирина Иванова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №2 Того ж числа и той же деревни (Палашкино) крестьянский сын Платон Тарасов, холостый с крестьянской той же округи деревни Изосинок вольно-хлебопашущего крестьянина Ивана Данилова дочерию дев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Петр Платонов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Павел Платонов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Платонов Константин Ильин

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около ?.07.1848 ст.

Дочь: Марфа Платонова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Мария Платонова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Константин Платонов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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