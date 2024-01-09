Платонов Константин Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: Платон Тарасов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Ирина Константинова
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.
Дочь: Варвара Константинова
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.04.1883 ст.
Дочь: Ирина Константинова
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Григорий Константинов
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Василий Константинов
Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно