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Платонов Константин Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: Платон Тарасов

Мать: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Ирина Константинова

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.

Дочь: Варвара Константинова

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1883 ст.

Дочь: Ирина Константинова

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Григорий Константинов

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Василий Константинов

Мать ребёнка: Платонова Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно
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