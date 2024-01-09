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Платонова Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

02.04.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Ирина Константинова

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.

Дочь: Варвара Константинова

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1883 ст.

Дочь: Ирина Константинова

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Григорий Константинов

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Василий Константинов

Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Константин Ильин

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
02.04.1911 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
04.04.1911 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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