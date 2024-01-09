Платонова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смерти02.04.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Ирина Константинова
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Рождение ребёнка
Около ?.12.1879 ст.
Дочь: Варвара Константинова
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Рождение ребёнка
Около ?.04.1883 ст.
Дочь: Ирина Константинова
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Григорий Константинов
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Василий Константинов
Отец ребёнка: Платонов Константин Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1911 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
04.04.1911 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд