Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти21.09.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Иван Данилов
Мать: Васса Филиппова
Бракосочетание
11.01.1832 ст.
Муж: Платон Тарасов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №2 Того ж числа и той же деревни (Палашкино) крестьянский сын Платон Тарасов, холостый с крестьянской той же округи деревни Изосинок вольно-хлебопашущего крестьянина Ивана Данилова дочерию дев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Петр Платонов
Отец ребёнка: Платон Тарасов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Павел Платонов
Отец ребёнка: Платон Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Платонов Константин Ильин
Отец ребёнка: Платон Тарасов
Рождение ребёнка
Около ?.07.1848 ст.
Дочь: Марфа Платонова
Отец ребёнка: Платон Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Мария Платонова
Отец ребёнка: Платон Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Константин Платонов
Отец ребёнка: Платон Тарасов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.09.1897 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
23.09.1897 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд