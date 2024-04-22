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Ирина Иванова

Место рождения

Изосенки, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

21.09.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Иван Данилов

Мать: Васса Филиппова

Изосенки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
11.01.1832 ст.

Муж: Платон Тарасов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №2 Того ж числа и той же деревни (Палашкино) крестьянский сын Платон Тарасов, холостый с крестьянской той же округи деревни Изосинок вольно-хлебопашущего крестьянина Ивана Данилова дочерию дев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Петр Платонов

Отец ребёнка: Платон Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Павел Платонов

Отец ребёнка: Платон Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Платонов Константин Ильин

Отец ребёнка: Платон Тарасов

Рождение ребёнка
Около ?.07.1848 ст.

Дочь: Марфа Платонова

Отец ребёнка: Платон Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Мария Платонова

Отец ребёнка: Платон Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Константин Платонов

Отец ребёнка: Платон Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
21.09.1897 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
23.09.1897 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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