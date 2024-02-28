Егор Тарасов
Место рождения
Дата рождения02.01.1817 ст.
Дата смерти28.06.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1817 ст.
Отец: Тарас Евдокимов
Запись №2 Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Георгий
Крещение
04.01.1817 ст.
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 4-го дня Восприемником был крестьянин Иван Николаев. Восприемницею солдатка Ирина Михайлова. Крещение исправлял вышеписанный священник... Показать все
Военная служба
Около 1864 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1872 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
30.06.1872 ст.