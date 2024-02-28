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Егор Тарасов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.01.1817 ст.

Дата смерти

28.06.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1817 ст.

Отец: Тарас Евдокимов

Мать: Евдокия Никеева (Никонова)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Экономической волости, деревни Палашкина у крестьянина Тараса Евдокимова родился сын Георгий
Крещение
04.01.1817 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 4-го дня Восприемником был крестьянин Иван Николаев. Восприемницею солдатка Ирина Михайлова. Крещение исправлял вышеписанный священник... Показать все
Военная служба
Около 1864 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
28.06.1872 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
30.06.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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