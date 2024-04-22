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Наталья Сергеева

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

06.07.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
27.10.1822 ст.

Муж: Иван Тарасов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 27 октября. Женился той же округи, Экономической Спаской волости, деревни Палашкина крестьянина Тараса Евдокимова сын Иван. Первым браком. Понял за себя в жену той же округи и волости, дер... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Осип (Иосиф) Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1830 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1831 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.09.1833 ст.

Сын: Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №34 Одиннадцатого дня Экономической Спаской волости деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Кодрат.
Рождение ребёнка
15.02.1837 ст.

Сын: Тарас Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Пятнадцатого дня (февраля) той же вотчины, деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Тарас.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1844 ст.

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тарасов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
06.07.1875 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Похороны
08.07.1875 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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