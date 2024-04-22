Наталья Сергеева
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смерти06.07.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Бракосочетание
27.10.1822 ст.
Муж: Иван Тарасов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 27 октября. Женился той же округи, Экономической Спаской волости, деревни Палашкина крестьянина Тараса Евдокимова сын Иван. Первым браком. Понял за себя в жену той же округи и волости, дер... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Осип (Иосиф) Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
08.03.1830 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
08.05.1831 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
11.09.1833 ст.
Сын: Кондратий Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Запись №34 Одиннадцатого дня Экономической Спаской волости деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Кодрат.
Рождение ребёнка
15.02.1837 ст.
Сын: Тарас Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Пятнадцатого дня (февраля) той же вотчины, деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Тарас.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
07.05.1844 ст.
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тарасов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1875 ст.
Похороны
08.07.1875 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд