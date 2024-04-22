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Кондратий (Кодрат) Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.09.1833 ст.

Дата смерти

24.01.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1833 ст.

Отец: Иван Тарасов

Мать: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №34 Одиннадцатого дня Экономической Спаской волости деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Кодрат.
Крещение
12.09.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев Воздвиженский. При крещении был диакон Гавриил Саввин Поспелов. Восприемниками были: той же деревни крестьянин Гр... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1855 ст.

Дочь: Прасковья Кондратьева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №30 Государственных имуществ Орешинской (Орешковской) волости деревни Палашкина крестьянин Кондратий Иванов и законная жена его Елена Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Кондратьев Василий Кондратьев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Пелагея Кондратьева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Евдокия Кондратьева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Кондратьев Прохор Кондратьев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1874 ст.

Сын: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1875 ст.

Сын: Мефодий Кондратьев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Ананий Кондратьев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
24.01.1892 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
26.01.1892 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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