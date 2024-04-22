Кондратий (Кодрат) Иванов
Место рождения
Дата рождения11.09.1833 ст.
Дата смерти24.01.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1833 ст.
Отец: Иван Тарасов
Мать: Наталья Сергеева
Запись №34 Одиннадцатого дня Экономической Спаской волости деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Кодрат.
Крещение
12.09.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев Воздвиженский. При крещении был диакон Гавриил Саввин Поспелов. Восприемниками были: той же деревни крестьянин Гр... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1855 ст.
Дочь: Прасковья Кондратьева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Запись №30 Государственных имуществ Орешинской (Орешковской) волости деревни Палашкина крестьянин Кондратий Иванов и законная жена его Елена Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Кондратьев Василий Кондратьев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Пелагея Кондратьева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Евдокия Кондратьева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Кондратьев Прохор Кондратьев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1874 ст.
Сын: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
14.06.1875 ст.
Сын: Мефодий Кондратьев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.
Сын: Ананий Кондратьев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1892 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
26.01.1892 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд