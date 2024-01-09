Мефодий Кондратьев
Место рождения
Дата рождения14.06.1875 ст.
Дата смерти14.07.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.06.1875 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни солдат Алексей Иванов и крестьянина Константина Платонова жена Акилина Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Феодор Лукин Смирнов
Рождение
14.06.1875 ст.
Отец: Кондратий Иванов
Мать: Елена Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1876 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
16.07.1876 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд