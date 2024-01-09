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Мефодий Кондратьев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.06.1875 ст.

Дата смерти

14.07.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.06.1875 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни солдат Алексей Иванов и крестьянина Константина Платонова жена Акилина Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Феодор Лукин Смирнов
Рождение
14.06.1875 ст.

Отец: Кондратий Иванов

Мать: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
14.07.1876 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
16.07.1876 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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