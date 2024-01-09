Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

16.02.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1855 ст.

Дочь: Прасковья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №30 Государственных имуществ Орешинской (Орешковской) волости деревни Палашкина крестьянин Кондратий Иванов и законная жена его Елена Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Кондратьев Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Пелагея Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Евдокия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Кондратьев Прохор Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1874 ст.

Сын: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1875 ст.

Сын: Мефодий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Ананий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Иванов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
16.02.1900 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от паралича
Похороны
18.02.1900 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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