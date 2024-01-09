Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти16.02.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1855 ст.
Дочь: Прасковья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Запись №30 Государственных имуществ Орешинской (Орешковской) волости деревни Палашкина крестьянин Кондратий Иванов и законная жена его Елена Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Кондратьев Василий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Пелагея Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Евдокия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Кондратьев Прохор Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1874 ст.
Сын: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1875 ст.
Сын: Мефодий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.
Сын: Ананий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1900 ст.
Причина смерти: от паралича
Похороны
18.02.1900 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд