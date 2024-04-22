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Кондратьев Василий Кондратьев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: Кондратий Иванов

Мать: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Сын: Кондратьев Егор (Георгий) Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1884 ст.

Сын: Кондратьев Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №8 Деревни Палашкина собственник крестьянин Василий Ко(н)дратов и законная жена его Татиана Герасимова; оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Кондратьев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1896 ст.

Сын: Кондратьев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №19, Знаменская, села Комлево, церковь Деревни Палашкиной крестьянин Василий Кондратьев Кондратьев и жена его Татиана Герасимова - оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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