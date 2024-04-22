Кондратьев Василий Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: Кондратий Иванов
Мать: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Сын: Кондратьев Егор (Георгий) Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
22.07.1884 ст.
Сын: Кондратьев Прохор Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Запись №8 Деревни Палашкина собственник крестьянин Василий Ко(н)дратов и законная жена его Татиана Герасимова; оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
08.11.1888
Сын: Кондратьев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
10.10.1896 ст.
Сын: Кондратьев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Запись №19, Знаменская, села Комлево, церковь Деревни Палашкиной крестьянин Василий Кондратьев Кондратьев и жена его Татиана Герасимова - оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно