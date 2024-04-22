Кондратьев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1888
Дата смерти03.02.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1888
Отец: Кондратьев Василий Кондратьев
Мать: Татьяна Герасимова
Попал в плен (военное)
Между 02.02.1915 и 03.02.1915 ст.
Попал в плен под Августовом, Сувалкская губерния, Царства Польского
Военная служба
До 03.02.1915 ст.
Воинская часть: 110-й пехотный Камский полк Звание: рядовой
Бракосочетание
24.01.1921
Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о браке №12 Число и месяц заключения брака: 24 января 1921 г. Жених: Михаил Кондратьев, 8 ноября 1888 г., д. Пала... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1921
Дочь: Кондратьева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Федотовна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о рождении №196 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22 ноября 1921 года Пол ребенка... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1924
Дочь: Кваченкова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Федотовна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о рождении №188 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 20 августа 1924 года Пол ребенк... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Кондратьев Петр Михайлович
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Федотовна
Комлевский Райсельсовет Ащеринской волости Запись о рождении №1 от 3 января 1928 года Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Петр Время рождения: в 1928 году 1 числа января месяца Место рождения: д. Пала... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1936
Сын: Кондратьев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
03.02.1976
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область