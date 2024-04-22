Кондратьева (Шумова) Александра Федотовна
Место рождения
Дата рождения03.04.1900 ст.
Дата смерти20.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1900 ст.
Отец: Шумилин Федот Иванов
Мать: Ирина Семенова
Крещение
04.04.1900 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницей была деревни Захневой крестьянская жена Ирина Иванова (Шумилина). Таинство крещения совершали: священник Николай Львов с псаломщиком Н. Преображенским.
Бракосочетание
24.01.1921
Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о браке №12 Число и месяц заключения брака: 24 января 1921 г. Жених: Михаил Кондратьев, 8 ноября 1888 г., д. Пала... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1921
Дочь: Кондратьева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о рождении №196 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22 ноября 1921 года Пол ребенка... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1924
Дочь: Кваченкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о рождении №188 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 20 августа 1924 года Пол ребенк... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Кондратьев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич
Комлевский Райсельсовет Ащеринской волости Запись о рождении №1 от 3 января 1928 года Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Петр Время рождения: в 1928 году 1 числа января месяца Место рождения: д. Пала... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1936
Сын: Кондратьев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1960