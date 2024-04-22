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Кондратьева (Шумова) Александра Федотовна

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.04.1900 ст.

Дата смерти

20.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1900 ст.

Отец: Шумилин Федот Иванов

Мать: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
04.04.1900 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницей была деревни Захневой крестьянская жена Ирина Иванова (Шумилина). Таинство крещения совершали: священник Николай Львов с псаломщиком Н. Преображенским.
Бракосочетание
24.01.1921

Муж: Кондратьев Михаил Васильевич

Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о браке №12 Число и месяц заключения брака: 24 января 1921 г. Жених: Михаил Кондратьев, 8 ноября 1888 г., д. Пала... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1921

Дочь: Кондратьева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о рождении №196 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22 ноября 1921 года Пол ребенка... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1924

Дочь: Кваченкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о рождении №188 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 20 августа 1924 года Пол ребенк... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Кондратьев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Комлевский Райсельсовет Ащеринской волости Запись о рождении №1 от 3 января 1928 года Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Петр Время рождения: в 1928 году 1 числа января месяца Место рождения: д. Пала... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1936

Сын: Кондратьев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
20.11.1960
Хотебцово, Рузский, Московская область
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