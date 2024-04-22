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Кондратьев Петр Михайлович

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Кондратьев Михаил Васильевич

Мать: Кондратьева Александра Федотовна

Палашкино, Рузский, Московская область
Комлевский Райсельсовет Ащеринской волости Запись о рождении №1 от 3 января 1928 года Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Петр Время рождения: в 1928 году 1 числа января месяца Место рождения: д. Пала... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Надежда Г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Руза, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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