Кондратьев Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Комлевский Райсельсовет Ащеринской волости Запись о рождении №1 от 3 января 1928 года Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Петр Время рождения: в 1928 году 1 числа января месяца Место рождения: д. Пала... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Надежда Г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Ракитино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Руза, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно