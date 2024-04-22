Ирина Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Бракосочетание
29.07.1888 ст.
Муж: Шумилин Федот Иванов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись № 6 Ащеринской волости, деревни Горок крестьянин Феодот Иванов; православного вероисповедания, первым браком, 21 год и Горбовской волости, деревни Ватулиной, крестьянская девица Ирина Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1895 ст.
Дочь: Прасковья Федотова
Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.02.1898 ст.
Дочь: Анастасия Федотова
Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.
Дочь: Кондратьева Александра Федотовна
Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.
Дочь: Ирина Федотова
Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Дочь: Ирина Федотова
Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно