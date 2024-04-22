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Ирина Семенова

Место рождения

Ватулино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ватулино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
29.07.1888 ст.

Муж: Шумилин Федот Иванов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись № 6 Ащеринской волости, деревни Горок крестьянин Феодот Иванов; православного вероисповедания, первым браком, 21 год и Горбовской волости, деревни Ватулиной, крестьянская девица Ирина Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.

Сын: Шумилин Кузьма Федотов

Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1895 ст.

Дочь: Прасковья Федотова

Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1898 ст.

Дочь: Анастасия Федотова

Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.

Дочь: Кондратьева Александра Федотовна

Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.

Дочь: Ирина Федотова

Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Дочь: Ирина Федотова

Отец ребёнка: Шумилин Федот Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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