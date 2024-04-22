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Шумилин Кузьма Федотов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.06.1889 ст.

Дата смерти

15.07.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1889 ст.

Отец: Шумилин Федот Иванов

Мать: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
24.06.1889 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Петр Акимов и крестьянская девица Ирина Иванова Таинство крещения совершали священник Николай Львов с псаломщиком Иваном Тихомировым
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
15.07.1889 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
16.07.1889 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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