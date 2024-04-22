Шумилин Кузьма Федотов
Место рождения
Дата рождения22.06.1889 ст.
Дата смерти15.07.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1889 ст.
Отец: Шумилин Федот Иванов
Мать: Ирина Семенова
Крещение
24.06.1889 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Петр Акимов и крестьянская девица Ирина Иванова Таинство крещения совершали священник Николай Львов с псаломщиком Иваном Тихомировым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1889 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
16.07.1889 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя