Шумилин Федот Иванов
Место рождения
Дата рождения20.02.1868 ст.
Дата смерти29.10.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1868 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Ведомства Государственных имуществ деревни Горок крестьянин Иван Ильин и законная жена его Софья Иванова; оба православного исповедания.
Крещение
22.02.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Яким Федоров и деревни Вандовой крестьянская девица Екатерина Антипова. Таинство крещения совершал местный священник Василий Григорьев Томский. При крещ... Показать все
Бракосочетание
29.07.1888 ст.
Жена: Ирина Семенова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись № 6 Ащеринской волости, деревни Горок крестьянин Феодот Иванов; православного вероисповедания, первым браком, 21 год и Горбовской волости, деревни Ватулиной, крестьянская девица Ирина Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
28.09.1895 ст.
Дочь: Прасковья Федотова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Военная служба
Между 1895 и 1903
Воинское звание: временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
Около ?.02.1898 ст.
Дочь: Анастасия Федотова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.
Дочь: Кондратьева Александра Федотовна
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.
Дочь: Ирина Федотова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Дочь: Ирина Федотова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.1907 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
31.10.1907 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя