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Шумилин Федот Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.02.1868 ст.

Дата смерти

29.10.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1868 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Ведомства Государственных имуществ деревни Горок крестьянин Иван Ильин и законная жена его Софья Иванова; оба православного исповедания.
Крещение
22.02.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Яким Федоров и деревни Вандовой крестьянская девица Екатерина Антипова. Таинство крещения совершал местный священник Василий Григорьев Томский. При крещ... Показать все
Бракосочетание
29.07.1888 ст.

Жена: Ирина Семенова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись № 6 Ащеринской волости, деревни Горок крестьянин Феодот Иванов; православного вероисповедания, первым браком, 21 год и Горбовской волости, деревни Ватулиной, крестьянская девица Ирина Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.

Сын: Шумилин Кузьма Федотов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1895 ст.

Дочь: Прасковья Федотова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Военная служба
Между 1895 и 1903
Воинское звание: временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
Около ?.02.1898 ст.

Дочь: Анастасия Федотова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.

Дочь: Кондратьева Александра Федотовна

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.

Дочь: Ирина Федотова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Дочь: Ирина Федотова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
29.10.1907 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от водянки
Похороны
31.10.1907 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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