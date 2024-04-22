Софья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Иванова

Место рождения

Вандово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

11.01.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1854 ст.

Муж: Иван Ильин

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1858 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1864 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1868 ст.

Сын: Шумилин Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Ведомства Государственных имуществ деревни Горок крестьянин Иван Ильин и законная жена его Софья Иванова; оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
05.04.1871 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1873 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
11.01.1912 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
13.01.1912 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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