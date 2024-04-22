Софья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смерти11.01.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Муж: Иван Ильин
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
04.11.1858 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
17.04.1864 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
20.02.1868 ст.
Сын: Шумилин Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Ильин
Ведомства Государственных имуществ деревни Горок крестьянин Иван Ильин и законная жена его Софья Иванова; оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
05.04.1871 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
22.10.1873 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1912 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
13.01.1912 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя