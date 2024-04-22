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Дмитрий Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1873 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
23.10.1873 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Аким Федоров и Орешковской волости, села Аннина, крестьянина Антипа Прохорова жена Варвара Иванова. Таинство крещения совершал священник села Дьякова Фе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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