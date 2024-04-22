Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения22.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1873 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
23.10.1873 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Аким Федоров и Орешковской волости, села Аннина, крестьянина Антипа Прохорова жена Варвара Иванова. Таинство крещения совершал священник села Дьякова Фе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно