Иван Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти02.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Илья Ефимов
Мать: Евдокия Иванова
Место жительства
1850 ст.
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Жена: Софья Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Софья Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1858 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Софья Иванова
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Софья Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1864 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Софья Иванова
Восприемник
27.12.1866 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Василий Никитин
Рождение ребёнка
20.02.1868 ст.
Сын: Шумилин Федот Иванов
Мать ребёнка: Софья Иванова
Ведомства Государственных имуществ деревни Горок крестьянин Иван Ильин и законная жена его Софья Иванова; оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
05.04.1871 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Софья Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1873 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Софья Иванова
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Софья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1901 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
04.08.1901 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя