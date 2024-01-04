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Иван Ильин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

02.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Илья Ефимов

Мать: Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1850 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1854 ст.

Жена: Софья Иванова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1858 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1864 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Восприемник
27.12.1866 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Василий Никитин
Рождение ребёнка
20.02.1868 ст.

Сын: Шумилин Федот Иванов

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Ведомства Государственных имуществ деревни Горок крестьянин Иван Ильин и законная жена его Софья Иванова; оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
05.04.1871 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1873 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
02.08.1901 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
04.08.1901 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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