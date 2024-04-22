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Степанида Иванова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.11.1858 ст.

Дата смерти

20.06.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1858 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
05.11.1858 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Горок крестьянин Осип Федоров и деревни Вандова крестьянская дочь девица Ульяна Борисова. Таинство крещения совершали местный священник Петр Казанский с пономарем ... Показать все
Смерть
20.06.1864 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
22.06.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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