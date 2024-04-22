Степанида Иванова
Место рождения
Дата рождения04.11.1858 ст.
Дата смерти20.06.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1858 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
05.11.1858 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Горок крестьянин Осип Федоров и деревни Вандова крестьянская дочь девица Ульяна Борисова. Таинство крещения совершали местный священник Петр Казанский с пономарем ... Показать все
Смерть
20.06.1864 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
22.06.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя