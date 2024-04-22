Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения01.08.1857 ст.
Дата смерти24.04.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1857 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
01.08.1857 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Горок крестьянин Федор Матвеев (Уткин) и деревни Акуловой крестьянская дочь девица Агафия Моисеева. Таинство крещения совершали местный священник Петр Казанский с ... Показать все
Смерть
24.04.1858 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
26.04.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя