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Евдокия Иванова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.08.1857 ст.

Дата смерти

24.04.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1857 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
01.08.1857 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Горок крестьянин Федор Матвеев (Уткин) и деревни Акуловой крестьянская дочь девица Агафия Моисеева. Таинство крещения совершали местный священник Петр Казанский с ... Показать все
Смерть
24.04.1858 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
26.04.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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