Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения05.04.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1871 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
06.04.1871 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Вандова крестьянин Осип (Иосиф) Иванов и деревни Горок крестьянская девица Варвара Иванова. Таинство крещения совершал местный священник Василий Томский с пономарем Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно