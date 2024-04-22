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Ирина Иванова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.04.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1871 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
06.04.1871 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Вандова крестьянин Осип (Иосиф) Иванов и деревни Горок крестьянская девица Варвара Иванова. Таинство крещения совершал местный священник Василий Томский с пономарем Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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