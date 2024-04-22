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Илья Ефимов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

13.07.1799 ст.

Дата смерти

До 1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.
Около 1806 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1799 ст.

Отец: Ефим Дмитриев

Мать: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи, Экономической Арешинской (Орешковской) волости, сельца Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева сын Илья 13 числа.
Крещение
17.07.1799 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 14 числа. Восприемником был того ж сельца крестьянин Илья Иванов
Бракосочетание
06.11.1818 ст.

Жена: Евдокия Иванова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился Рузской округи, Экономического ведомства деревни Тарханова крестьянин Илья Ефимов. Понял (за себя) того ж ведомства деревни Кузьминок крестьянскую дочь девицу Авдотью Иванову. Обоих первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Около 1850 ст.

Жена: Анна Минина

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
До 1850 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1850 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1852 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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